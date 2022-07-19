الهجرة غير الشرعية.. داخلية النواب قلقة من تزايد نشاط تهريب البشر

أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري عن قلقه بشأن التقارير الواردة إلى اللجنة عن تزايد أنشطة تهريب البشر عبر الأراضي الليبية.

وأكد الحراري على ضرورة بذل الأجهزة الأمنية لمزيد من الجهود بالنظر لتزايد الإنشطة الإجرامية لعصابات التهريب، مضيفا أنّ تلك العصابات مسؤولة بشكل مباشر عن تعريض حياة المهاجرين للخطر واستغلالهم بأبشع الطرق.

وطالب الحراري دول الاتحاد الأوروبي ببذل المزيد لمساعدة ليبيا في إدارة حدودها ومحاربة أنشطة تهريب البشر وتعزيز قدرات الأجهزة الليبية في مجال البحث والانقاذ.

وذكر الحراري أنّ تدفقات الهجرة تستهدف السواحل الأوروبية وأنّ ليبيا حاليا هي من تتحمل العبء الأكبر لتزايد أعداد المهاجرين بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأشار ئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب إلى أنّ التعاون الحالي حول هذا الملف هو دون المستوى بالنظر لتداعياته من الناحية الأمنية والإنسانية والاقتصادية.

ودعا الحراري الاتحاد الأوروبي بمراجعة توزيع برامجه التنموية لتشمل المناطق المتضررة من تدفقات الهجرة غير النظامية خاصة المناطق التي تقع في مسارات تهريب البشر، داعيا إلى المزيد من التنسيق و التعاون على مستوى دول المنطقة.