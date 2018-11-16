الهجرة غير الشرعية موضوع ندوة تُقِيمُهَا إدارة الإعلام الخارجي بالتعاون مع قاعدة طرابلس البحرية

قام مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني أحمد الأربد الخميس بزيارة رسمية لقاعدة طرابلس البحرية اجتمع خلالها مع العميد مهندس أنور الشريف آمر قاعدة طرابلس البحرية وبحضور مسؤولين من القاعدة.

وأوضحت الإدارة أن الزيارة تأتي في إطار الاهتمام المشترك لتطوير آلية الزيارات للصحفيين و الإعلاميين الأجانب لتغطية الأعمال و الأخبار المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية و تهريب المخدرات و تهريب النفط و مشتقاته عبر الحدود البحرية للساحل البحري الليبي.

هذا وتباحث المجتمعون ترتيبات التعاون المشترك لتسهيل التغطية الإعلامية والزيارات الصحفية لقاعدة طرابلس البحرية و لداخل المياه الإقليمية الليبية بالبحر المتوسط لكافة الصحفيين والإعلاميين المحليين الليبيين والدوليين الزائرين لليبيا و للمقيمين منهم بشكل دائم.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي إن هذه الترتيبات تهدف لإجراء التغطية الإعلامية للمجهودات الكبيرة التي تبذل من قبل دولة ليبيا في مجالات مكافحة التهريب بشتى أنواعه المختلفة خاصة إبراز الأعمال المبذولة من قبل الحكومة الليبية للإعلام المحلي والدولي في التصدي للهجرة غير الشرعية وتهريب النفط الخام الليبي ومشتقاته ومنع تهريب الممنوعات والمخدرات لداخل البلاد.

واتفق الطرفان خلال الاجتماع على عقد ندوة بإستضافة و تنظيم ثنائي مشترك بين إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية وقاعدة طرابلس البحرية التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني تحت عنوان عنوان { قضية الهجرة غير الشرعية في ليبيا في الإعلام الليبي و الدولي لعام 2018 } تقام بقاعة الاجتماعات بقاعدة طرابلس البحرية خلال نهاية العام الحالي 2018 في شهر ديسمبر المقبل.

هذا وسيتم توجيه الدعوة للمشاركة والحضور بحسب الإدارة لكل الجهات والمؤسسات المعنية سواء المحلية أو الأجنبية وممثليات المنظمات الإقليمية والدولية ولكافة الهيئات السياسية والبعثات الدبلوماسية والأجنبية المعتمدة في ليبيا سواء المقيمة في تونس أو في العاصمة طرابلس.