الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.. محاور لقاء السفير الليبي في روما مع وزيرة الداخلية الإيطالية

استقبلت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني، الجمعة، بمقر الوزارة في العاصمة روما.

وأوضحت السفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا اللقاء هو الأول بعد تأدية الوزير قسم اليمين الدستوري.

وأعربت الوزيرة عن ترحيبها بالسفير ممثلا لدولة ليبيا، وتطرق اللقاء إلى عدة مواضيع هامة منها الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والتهريب، بالإضافة إلى ملفات أخرى تهم أمن البلدين.

وفي الختام اتفق الطرفان على تنسيق زيارة مهمة مرتقبة يجري التنسيق لها للوزيرة الإيطالية إلى ليبيا فى أقرب وقت ممكن.