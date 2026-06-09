الهجرة غير النظامية.. مسارات معقدة تمتد عبر الحدود الليبية الجنوبية

نشر الخبير الاقتصادي الليبي ناظم الطياري منشوراً عبر صفحته على فيسبوك تناول فيه ملف الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا، متحدثاً عن مسارات عبور المهاجرين القادمين من عدد من الدول الأفريقية، في مقدمتها النيجر وتشاد، وفق ما ورد في منشوره.

وأوضح الطياري في حديثه أن بعض المهاجرين غير الشرعيين، أو من وصفهم بالمتسللين، يدخلون الأراضي الليبية عبر شبكات تهريب منظمة تبدأ من داخل دول المصدر، حيث يتم نقلهم عبر وسطاء محليين في النيجر أو تشاد إلى مناطق حدودية ليبية، من بينها منطقة مداما الواقعة على الحدود بين ليبيا والنيجر، بحسب وصفه.

وأشار في منشوره إلى أن عمليات النقل داخل الأراضي الليبية تتم عبر سيارات دفع رباعي تسلك طرقاً صحراوية وعرة، حيث تستغرق الرحلة عدة أيام داخل الصحراء، مع توفير احتياجات أساسية مثل الماء والتمر خلال الطريق، وفق ما ذكره.

وأضاف أن المسار بعد الدخول إلى العمق الليبي يتجه نحو مدن مثل القطرون وسبها، قبل أن يتم نقل المهاجرين لاحقاً إلى مدن أخرى من بينها طرابلس ومصراتة وبنغازي، بحسب ما ورد في المنشور، مشيراً إلى أن عمليات النقل تتم على مراحل عبر شبكات مختلفة تعمل في أكثر من منطقة.

وتحدث الطياري أيضاً عن ما وصفه بوجود شبكات تهريب داخلية، تشمل أفراداً محليين يستخدمون سياراتهم الخاصة مقابل مبالغ مالية لكل شخص يتم نقله، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن هذه الشبكات تعمل على توزيع المهاجرين وفق وجهات محددة داخل البلاد.

وفي سياق حديثه، أشار إلى ما اعتبره تسهيلات أو اختراقات في بعض نقاط التفتيش على الطرق المؤدية إلى المدن الليبية، مدعياً أن ذلك يسهم في استمرار تدفق هذه العمليات عبر مناطق مختلفة من البلاد.

وختم منشوره بالتأكيد على أن أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ترتبط، بحسب رأيه، بوجود شبكات تهريب معقدة تمتد عبر الحدود وتعمل داخل البلاد، معتبراً أن هذه الظاهرة أصبحت من أبرز التحديات التي تواجهها ليبيا في السنوات الأخيرة، على حد وصفه.

هذا وتعد ليبيا واحدة من أهم دول العبور للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، نظراً لاتساع حدودها الجنوبية وصعوبة مراقبة مساراتها الصحراوية. وتواجه البلاد منذ سنوات تحديات متزايدة مرتبطة بملف الهجرة غير النظامية، وسط جهود محلية ودولية للحد من شبكات التهريب وتعزيز الرقابة الحدودية.

كما ترتبط هذه الظاهرة بعوامل متعددة، من بينها الأوضاع الاقتصادية في دول المصدر، وضعف السيطرة الأمنية في بعض المناطق الحدودية، إضافة إلى نشاط شبكات تهريب عابرة للحدود تستفيد من الطبيعة الجغرافية الصحراوية الواسعة.