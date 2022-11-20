الهجرة.. نائب رئيس الحكومة الإيطالية يؤكد على أهمية التعاون مع ليبيا

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه يتعين على إيطاليا العمل مع ليبيا بشأن المهاجرين.

وأضاف تاياني أنّه تحدث قبل أيام مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من أجل تعزيز الاتفاق بين روما وطرابلس على وجه التحديد لمنع مغادرة المهاجرين، لافتا إلى إمكانية منح زوارق دورية تابعة للشرطة المالية الإيطالية إلى خفر السواحل الليبي لوقف المهربين.

وشدد تاياني على أن إيطاليا كانت دائما على استعداد لاستقبال المهاجرين، ولكنه يرى وجوب ضمان أمن حدودها والتي هي أيضا حدود جنوبية للاتحاد الأوروبي.

وأوضح تاياني أنهم وضعوا هذه المسألة على طاولة أوروبا، مشددا على أن حلها يكمن أيضًا في التعاون بمجال التنمية وتدخلات إستراتيجية لمكافحة تغير المناخ والأمراض والفقر والجفاف والإرهاب في إفريقيا، وهي قارة سيكون عدد سكانها 3 مليارات نسمة في عام 2050.