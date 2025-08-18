الهجوم الأوكراني يهدد خط أنابيب «دروجبا»..  واردات النفط الأوروبية تهبط لأدنى مستوى تاريخي

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” أن واردات الاتحاد الأوروبي من النفط في يونيو الماضي تراجعت بنحو 11% عن الشهر السابق و9% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، مسجلة 236 مليون برميل من الدول خارج الاتحاد.

وبالقيمة المالية، بلغت واردات النفط الخام 15.3 مليار يورو، بانخفاض 8% على أساس شهري و27% سنويًا، وهو أدنى مستوى منذ أربع سنوات.

وتصدرت ألمانيا قائمة أكبر مشترٍ للنفط بين دول الاتحاد الأوروبي في يونيو بـ32.2 مليون برميل، تلتها إيطاليا بـ29.4 مليون، وإسبانيا بـ28.2 مليون، وفرنسا بـ25.5 مليون، وبولندا بـ13 مليون برميل.

على الجانب الآخر، كانت أيرلندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والبرتغال وإيطاليا من أكثر الدول زيادة في حجم استيراد النفط خلال العام.

أما بالنسبة للدول الموردة، فقد تصدرت أنغولا القائمة بـ3.3 مليون برميل، تلتها تشاد 2.6 مليون، وكندا 2.4 مليون، ومصر 2.2 مليون، والسنغال 1.9 مليون برميل.

وبشكل إجمالي، استورد الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من 2025 نحو 1.5 مليار برميل، بانخفاض 7% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي تطور متصل، أعلن وزير الخارجية الهنغاري تعرض خط أنابيب “دروجبا” الروسي لضخ النفط إلى أوروبا لهجوم أوكراني باستخدام المسيرات، استهدف عقدة توزيع رئيسية في مقاطعة بريانسك جنوب غربي روسيا.

ووصف الوزير هذا الهجوم بأنه تهديد مباشر لأمن الطاقة في هنغاريا، مؤكدًا استمرار بلاده في تزويد أوكرانيا بالكهرباء رغم هذه التطورات.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو كانت قد حذرت مسبقًا من سياسات كييف، ووصفت الهجوم بأنه عمل إرهابي يضاف إلى ممارسات أوكرانيا في تجارة الأسلحة غير المشروعة في أوروبا.

ويُعد خط أنابيب “دروجبا” أحد أكبر أنظمة نقل النفط عالميًا، ويمر عبر مسارين رئيسيين إلى أوروبا، حيث توقف المسار الشمالي إلى بولندا وألمانيا عام 2023، بينما يستمر المسار الجنوبي جزئيًا للوصول إلى هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك.