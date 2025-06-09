الهدنة تنهار مجدداً في طرابلس.. من يتحمل المسؤولية؟

تجددت الاشتباكات المسلحة، فجر اليوم، في عدد من مناطق العاصمة طرابلس، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقبرة سيدي منيدر، وسط مناشدات من المواطنين للجهات المختصة بسرعة إرسال سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وجاءت هذه الاشتباكات عقب خرق الهدنة المعلنة بين قوتين أمنيتين، هما قوات الأمن العام وقوات الردع الخاصة، دون توفر معلومات دقيقة حتى الآن حول الطرف المسؤول عن خرق الاتفاق.

وتدخلت قوة فض النزاع، بقيادة محمد الحصان، في محاولة لوقف الاشتباكات وتهدئة الوضع الميداني، في وقت يشهد فيه الشارع حالة من التوتر والقلق وسط السكان.

ويُشار إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت تُبذل فيه جهود رسمية لضبط الوضع الأمني في العاصمة، وسط مطالب شعبية بضرورة ضبط السلاح العشوائي وإنهاء مظاهر الاقتتال داخل المناطق السكنية.