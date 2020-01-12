الهدوء يُخيم على العاصمة طرابلس

مبادرة لتسوية الأزمة الليبية. [أرشيف/سوشيال ميديا]

ساد هدوء حذر اليوم الأحد العاصمة الليبية طرابلس، في أول أيام الهدنة .

وأكد شهود عيان، أن الهدوء عاد للعاصمة، صباح الأحد، بعد أكثر من ثمانية أشهر من المعارك الضارية.

وأفادت مصادر ، بأن الهدنة حتى الساعة (7:00 ت.غ) لم تشهد أي خرق، ويسود الهدوء الحذر جميع محاور القتال.

ويأتي إعلان هذه الهدنة استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بعد لقائهما في إسطنبول يوم 8 يناير، لتسوية الأزمة الليبية، تدعو طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار، اعتبارا من منتصف ليل الأحد 12 يناير.

وأعلن بوتين، السبت، أنه من المخطط عقد “مشاورات إضافية” مع طرفي الأزمة الليبية بعد دخول نظام وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.