الهدوء يسود الأصابعة.. واستنفار السلامة مستمر

أعلنت بلدية الأصابعة عبر نشرتها اليومية، الصادرة عن لجنة الأزمة ومكتب العلاقات العامة والإعلام، أنه لم يتم تسجيل أي حالة حريق لليوم الثاني على التوالي، وذلك بحسب إحصائيات غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية.

وبحسب البلدية، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية بالأصابعة تنفيذ خطة التمركز الميداني عبر نقطتين رئيسيتين، الأولى بمقر القسم داخل البلدية، والثانية في نقطة جندوبة، بهدف مراقبة الأوضاع وضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها البلدية لتعزيز مستوى السلامة العامة والاستعداد الدائم للطوارئ.

هذا وتشهد بلدية الأصابعة، خلال الفترة الأخيرة، استقرارًا نسبيًا في الأوضاع الميدانية بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها فرق قسم السلامة الوطنية.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة استباقية وضعتها إدارة الأزمة بالبلدية لمواجهة أي طارئ محتمل، خاصة مع دخول فصل الصيف الذي عادةً ما يشهد ارتفاعًا في معدلات الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة والعوامل الطبيعية والأنشطة البشرية.

وكثفت البلدية من تواجدها الميداني عبر نقاط استراتيجية، أبرزها نقطة قسم السلامة الوطنية داخل المدينة ونقطة جندوبة، مما ساهم في تعزيز الاستجابة السريعة وتقليل زمن التدخل.