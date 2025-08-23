الهزات الارتدادية مستمرة.. شرق روسيا يهتز مجدداً قبالة جزر الكوريل وكامتشاتكا

سجلت مناطق الشرق الأقصى الروسي زلزالين جديدين خلال اليومين الماضيين، قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا وجزر الكوريل الشمالية، في استمرار للهزات الارتدادية التي أعقبت أقوى زلزال شهدته المنطقة منذ عقود.

وأفاد الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة لأكاديمية العلوم الروسية بأن زلزالاً بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر وقع بالقرب من سواحل كامتشاتكا، على بعد 268 كيلومتراً من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وبعمق 64.2 كيلومتر في المحيط الهادئ.

وفي الوقت نفسه، سجلت رئيسة محطة يوجنو ساخالينسك لرصد الزلازل، يلينا سيمينوفا، زلزالاً آخر بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر بالقرب من ساحل جزر الكوريل الشمالية، بمركز على بعد 103 كيلومترات شرق مدينة سيفيرو-كوريلسك في جزيرة باراموشير وعلى عمق 49 كيلومتراً.

وأشارت سيمينوفا إلى أن سكان سيفيرو كوريلسك شعروا بالهزة بقوة 4 درجات، ولم يصدر أي تحذير من احتمال حدوث تسونامي.

وتأتي هذه الهزات بعد زلزال هائل وقع في 30 يوليو الماضي قبالة سواحل كامتشاتكا بلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر، والذي تسبّب بموجة تسونامي وصلت إلى أربعة أمتار، وأسفر عن تسجيل عدد من الهزات الارتدادية يومياً منذ ذلك الحين، معظمها غير محسوس في المناطق المأهولة، مع تناقص تدريجي في شدتها.

ويؤكد العلماء أن هذه الهزات الارتدادية، رغم شدتها المعتدلة حالياً، تأتي ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي للمنطقة الواقعة على “حلقة النار” في المحيط الهادئ، وهي من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً في العالم، ما يستدعي استمرار الرصد والمتابعة الدقيقة لمنع أي كارثة محتملة في المستقبل.