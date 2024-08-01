الهلال الأحمر يبحث الأوضاع المتعلقة بالنازحين السودانيين

عقد الأمين العام الهلال الأحمر الليبي عمر جعودة بمقر فرع الهلال بمدينة الكفرة اجتماعا ضم كلا من أمين كرم الدين مسؤول الجاليه السودانية بالكفرة وبشير لابيرش مدير مكتب وزارة الخارجيه بالكفرة وبحضور حمد الشايب مدير فرع الهلال الأحمر الكفرة.

وتناول الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بجانب النازحين من دولة السودان والأوضاع الإنسانية الطارئة وحجم الاحتياج والصعوبات التي تواجههم.

وأجرى الأمين العام والوفد المرافق له زيارة ميدانية لعدد من المواقع التي يتواجد بها النازحون من دولة السودان بمدينة الكفرة، وذلك لتفقد الأوضاع الإنسانية في عدة أماكن.

كما استمع الأمين العام خلال هذه الجولة إلى القاطنين داخل المواقع عن أوضاعهم المعيشية واحتياجاتهم الطارئة، مؤكداً دور الهلال الأحمر الليبي في تقديم الإعلانات وفق ما لدية من إمكانيات ودعي إلي ضرورة تكاثف الجميع للتخفيف من هذه المعاناة.