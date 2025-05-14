الهلال الأحمر يصدر بياناً إنسانياً عاجلاً حول أوضاع المدنيين في مناطق الاشتباكات

أعرب فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي في طرابلس، عن بالغ قلقه إزاء التقارير الواردة من عائلات عالقة داخل مناطق الاشتباكات، والتي أشارت إلى حاجتها الماسة لممرات آمنة للخروج دون التعرض للخطر.

وفي بيان إنساني عاجل، دعا الهلال الأحمر الليبي، جميع الأطراف إلى ضرورة تسهيل وتأمين ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين، مشددًا على أهمية احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية السكان خلال أوقات النزاع.

وأكد الفرع التزامه الكامل بمبادئ الحياد وعدم الانحياز، واستمراره في تقديم الدعم الإنساني لجميع المحتاجين، وفقًا للمبادئ السبعة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.