الهلال الأحمر: 15 ألف طفل فلسطيني قتلوا منذ بدء الحرب في غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، “إن أكثر من 15 ألف طفل قتلوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر حسابها على منصة “إكس”، “أن 15 ألفا و103 أطفال قتلوا في الحرب الدائرة في قطاع غزة”.

في السياق، أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن “إسرائيل تواصل إساءة معاملة وتعذيب الأطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق”.

وبحسب الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، “خلال الفترة التي تمتد بين الأول من يناير 2016 والحادي والثلاثين من ديسمبر 2023، وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 838 حالة تعذيب لأطفال فلسطينيين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي”.

وحذرت “الحركة العالمية”، من أن “استمرار سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة التي يتمتع بها جنود إسرائيل، وعلمهم المسبق بأنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت، تشجعهم على المضي في انتهاكاتهم وتصعيدها، الأمر الذي يشكل خطرا على حياة المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال”.

هذا وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 35233 فلسطينيا وإصابة 79141 آخرين.