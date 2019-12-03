الهلال الاحمر :فرسان العمل الإنساني والتطوعي

“الرعاية الصحية في خطر” تحت هذا العنوان نظم الهلال الاحمر الليبي فرع طرابلس،يوم الاثنين الموافق 2/اكتوبر 2019م، ندوة حوارية بالتنسيق مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، وحضر الندوة كل من مدير ادارة الهلال الاحمر الليبي فرع طرابلس، ورئيس قسم القطاع الخاص بوزارة الصحة ،وثلة من مندوبي الجهات ذات العلاقة بالعمل الانساني والتطوعي، أضافة للاعضاء الهلال.

وتضمن برنامج الندوة مجموعة عناوين أولها “حماية الأطقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة وفقاً للقانون الدولي الإنساني”، وثانياً الصعوبات التي تواجه الأطقم الطبية في قسم الإسعاف والطواريء، وكما تضمن عرض مرئي يحمل في طياته رسالة تدل على أن عمل الهلال الأحمر إنساني بحت يجب ألا يُستهدف،بلأضافة الى حلقة نقاش ومداخلات من قبل الحضور،وببادره جميلة تم تكريم أطباء القافلة الطبية الذين احتجزو المدة الماضية،وفي الختام خرج الحضور ببعض التوصيات ليتم رفعها للمسؤولين وأصحاب القرار.