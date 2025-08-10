الهلال السعودي يعلن رسمياً ضم «داروين نونيز» من ليفربول حتى 2028

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم، تعاقده رسميًا مع المهاجم الأورغوياني داروين نونيز قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، في صفقة لاقت صدى واسعًا في الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ترويجي، ظهر فيه نونيز مرتديًا قميص الهلال الأزرق، تحت شعار: “نمر أزرق في عرين الهلال”. وأكد النادي أن اللاعب وقع عقدًا يمتد حتى عام 2028.

وانضم نونيز مباشرة إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في ألمانيا، تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويبلغ نونيز من العمر 26 عامًا، وخاض مع ليفربول 143 مباراة في مختلف البطولات على مدار ثلاثة مواسم، سجل خلالها 40 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة.

وتُعد صفقة نونيز الرابعة للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع كل من الفرنسي ثيو هيرنانديز من ميلان، والمدافع السعودي علي لاجامي من النصر، ولاعب الوسط عبد الكريم دارسي من الأهلي، في إطار خطة النادي لتعزيز تشكيلته والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.