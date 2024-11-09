«الهلال السعودي» يتخطى «مانشستر يونايتد» في الترتيب العالمي

تصدر نادي الهلال السعودي قائمة الأندية العربية، كما يتفوق على أندية عالمية في الترتيب، وعلى رأسها مانشستر يونايتد عملاق الدوري الإنجليزي، وذلك وفقا للتصنيف العالمي الصادر عن شبكة “أوبتا” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.

ووجه نادي الهلال السعودي ضربة قوية لمانشستر يونايتد عملاق الدوري الإنجليزي في قائمة ترتيب أفضل أندية كرة القدم على مستوى العالم، بجانب روما الإيطالي وغلطة سراي التركي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ووفقا للتصنيف العالمي فقد تقدم إلى المركز الثلاثين عالميا، ويليه نادي النصر السعودي الذي يحتل المركز 72 على مستوى العالم ثم الأهلي المصري الذي يحتل المركز 91.

ويتفوق الهلال على أندية عالمية في الترتيب على رأسها مانشستر يونايتد بجانب روما الإيطالي وغلطة سراي التركي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ويتصدر ترتيب الأندية العالمية مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي بينما يحتل ليفربول الإنجليزي ثم إنتر ناسيونال البرازيلي.

يشار إلى أن الهلال قد حقق لقب السوبر السعودي في مستهل موسمه الحالي بعد الفوز على النصر بنتيجة 4-1 كما يتصدر الدوري السعودي برصيد 28 نقطة بواقع 9 انتصارات وتعادل وحيد.

ويتصدر الهلال دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة بعد 4 انتصارات.