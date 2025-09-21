«الهلال الليبي» يفتتح مشواره الإفريقي بفوز ثمين على «حوريا كوناكري»

افتتح نادي الهلال الليبي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026 بفوز مهم ومستحق على ضيفه حوريا كوناكري الغيني بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جرى مساء أمس السبت على أرضية ملعب بنغازي الدولي، وسط حضور جماهيري غفير منح الفريق دفعة قوية لتحقيق بداية مثالية في مشواره القاري.

تفاصيل المباراة

بدأ الهلال اللقاء بحماس كبير ورغبة واضحة في استغلال عاملي الأرض والجمهور، ولم ينتظر كثيراً حتى هز الشباك عند الدقيقة 15 عبر لاعبه أشرف المقصي، الذي استغل كرة متقنة داخل منطقة الجزاء ليودعها في الشباك، معلناً عن هدف التقدم الأزرق.

بعد الهدف، حاول الفريق الغيني العودة في المباراة، وضغط على مناطق الهلال، إلا أن الدفاع الليبي كان متماسكاً بقيادة خطه الخلفي المنظم وحارسه، الذي تصدى لعدة محاولات خطيرة، فيما اعتمد الفريق على المرتدات السريعة التي كادت أن تسفر عن تعزيز النتيجة أكثر من مرة.

شوط ثانٍ بتكتيك دفاعي محكم

في الشوط الثاني، لعب الهلال بواقعية أكبر، حيث ركّز على غلق المساحات أمام مهاجمي حوريا كوناكري، ونجح في امتصاص الضغط الهجومي للفريق الضيف، مع محاولات هجومية متقطعة كادت أن تمنحه هدف الاطمئنان، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

أهمية الفوز

هذا الفوز يُعد ثميناً للهلال الليبي كونه جاء أمام منافس يمتلك خبرة واسعة في المشاركات الأفريقية، ويمنح الفريق أفضلية معنوية قبل مواجهة الإياب في كوناكري، حيث سيكون التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف كافياً لعبور الفريق إلى الدور المقبل.

تصريحات ما بعد المباراة

أشاد مدرب الهلال بأداء لاعبيه، مؤكداً أن الانضباط التكتيكي وروح الفريق كانا المفتاح الأساسي للفوز، فيما عبّر اللاعب أشرف المقصي عن سعادته الكبيرة بتسجيل هدف الانتصار، مؤكداً أن الفريق سيقاتل في مباراة العودة للحفاظ على هذا المكسب والعبور إلى الدور الثاني.

بهذا الفوز، يكتب الهلال صفحة جديدة في سجله الأفريقي، ويبعث برسالة قوية مفادها أن الأندية الليبية قادرة على المنافسة قارياً متى ما توفرت الظروف والدعم.