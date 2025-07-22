الهلال الليبي يلتحق بركب الغاضبين في ميلانو.. احتجاج رسمي بسبب سوء الأرضية وبُعد المسافة

لم تمضِ ساعات طويلة على البيان الناري الذي أصدره نادي الأهلي بنغازي، حتى جاء الدور على نادي الهلال الليبي ليكون ثاني المعترضين بشكل رسمي على ظروف إقامة وتحضيرات الفرق في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث تُقام مباريات سداسي التتويج الذي تنظمه اللجنة المكلّفة من الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وأبدى نادي الهلال، عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، عن طريق المدير الفني ومدير الكرة، استياءه الشديد من سوء أرضية ملعب التدريب المخصّص لهم، مؤكدين أن الملعب لا يصلح إطلاقًا لتحضيرات فريق ينافس على لقب الدوري الليبي، كما أشاروا إلى أن المسافة الطويلة والمرهقة بين الفندق والملعب تزيد من الضغط البدني على اللاعبين وتُفقد الحصص التدريبية فعاليتها.

الهلال: “ما يحدث غير مقبول؛ ونرفض المجازفة بسلامة لاعبينا”

مصادر داخل الجهاز الفني والإداري للهلال أكدت أن الفريق يضطر لقضاء أكثر من 40 دقيقة يوميًا في التنقل بين مكان الإقامة وملعب التدريب، وهو ما يُفقد اللاعبين تركيزهم، ويؤثر سلبًا على الجاهزية الذهنية والبدنية، ناهيك عن تزايد المخاوف من تعرضهم لإصابات نتيجة الأرضية السيئة للملعب.

“نرفض تمامًا المجازفة بصحة لاعبينا”، بهذه العبارة أوضح النادي موقفه، معتبرًا أن ما يجري هو إهمال واضح من المنظمين، ويُعبّر عن ضعف التنسيق وسوء التخطيط من القائمين على تنظيم البطولة.

اتحاد الكرة في دائرة الاتهام مجددًا

وبانضمام الهلال لقائمة المحتجّين، يرتفع الضغط بشكل مباشر على الاتحاد الليبي لكرة القدم، خاصة أن الاعتراضات بدأت تتعدّد وتتشابه، ما يعكس خللًا واضحًا في توزيع الملاعب ومقار الإقامة، ويطرح علامات استفهام حول المعايير التي تم اعتمادها في إسناد الخدمات اللوجستية للأندية.

ويبدو أن الاتحاد مطالب أكثر من أي وقت مضى بتقديم توضيحات عاجلة وحلول فورية، تجنّبًا لانفجار أزمة كبرى قد تُهدّد شكل ومصداقية البطولة قبل أن تبدأ فعليًا.

هل تتوسع رقعة الغضب؟

ما حدث مع الهلال، بعد الأهلي بنغازي، قد لا يكون نهاية سلسلة الاعتراضات. فالوضع التنظيمي الهش، وتفاوت جودة الخدمات، يوحي بأن فرقًا أخرى قد ترفع صوتها في الساعات القادمة، خصوصًا إن لم يتحرّك الاتحاد بسرعة لمعالجة الخلل، وضمان مبدأ العدالة والمساواة.

وفي الوقت الذي كانت فيه الجماهير الليبية تأمل أن يكون سداسي التتويج بوابة لاستعادة بريق الكرة الليبية، يبدو أن الإعداد المهتز، وسوء التخطيط، يهدّدان بتحويل البطولة إلى أزمة مفتوحة.

الهلال أطلق صرخته، فهل تسمعها الجهات المعنية قبل أن يصل صوتها إلى خارج حدود ميلانو؟