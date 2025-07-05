الهلال يودّع مونديال الأندية.. تركي آل الشيخ يعلّق!

ودّع نادي الهلال السعودي بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب خسارته أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين مقابل هدف واحد في الدور ربع النهائي.

جاءت المباراة على ملعب “كامبنج وورلد” يوم الجمعة، حيث افتتح فلومينينسي التسجيل بهدف هيركوليس بيريرا في الدقيقة 40، وأضاف ماتيوس مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 70، وسجل ماركوس ليوناردو هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 51.

شهد الشوط الأول تفوقًا واضحًا لفلومينينسي في السيطرة وصناعة الفرص، واستطاع تسجيل هدف مبكر، قبل أن يتحسن أداء الهلال في الشوط الثاني ويعادل النتيجة مؤقتًا، لكن الفريق البرازيلي استعاد المبادرة وسجل هدف الفوز الذي حافظ عليه حتى نهاية المباراة.

وعلق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على هزيمة الهلال أمام فلومينينسي عبر منشور مقتضب على حسابه الرسمي في منصة “إكس”، حيث عبّر عن حزنه الشديد للنتيجة، لكنه أثنى على جهود اللاعبين قائلاً: “الحمدالله على كل حال، قهر وماقصرو”.

شهدت المباراة أداءً قوياً من الهلال، لكنه لم يتمكن من تحويل جهوده إلى فوز أو تأهل، ما أدى إلى وداع الفريق للبطولة وسط حالة من الحزن بين جماهيره ومحبيه الذين كانوا يطمحون للوصول لأبعد نقطة في المسابقة.

يُذكر أن الهلال وصل إلى ربع النهائي بعد فوزه التاريخي على مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 بنتيجة 4-3، ليصبح أول فريق عربي في التاريخ يحقق انتصارًا على فريق أوروبي في بطولة رسمية.

الحمدالله على كل حال … قهر … ماقصرو 🇸🇦💙 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 4, 2025

أداء عالٍ وظهور رائع في مونديال الأندية 🔝💙 pic.twitter.com/hC3y24paUO — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 4, 2025