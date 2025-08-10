الهلال يُرحب بمبادرة الأهلي طرابلس ويتقاسمان تكاليف مباراة التتويج.. والكرة في ملعب اتحاد الكرة

شهدت الساعات الأخيرة قبل انطلاق المباراة الحاسمة في الدوري الليبي الممتاز انفراجة كبيرة، بعدما أعلن نادي الهلال ترحيبه بالمبادرة التي قدمها الأهلي طرابلس، والمتعلقة بتحمل تكاليف توفير تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وعربات النقل التلفزيوني، لإنقاذ مباراة التتويج من الإلغاء أو التأجيل.

وجاءت موافقة الهلال لتضع حدًا لأزمة أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي الليبي، حيث أكد النادي أنه سيشارك الأهلي طرابلس في دفع المصاريف اللازمة لتأمين كافة المتطلبات الفنية للمباراة، في خطوة وصفها المتابعون بأنها “رسالة إيجابية” تؤكد على الروح الرياضية بين الطرفين رغم حساسية اللقاء.

الأزمة كانت قد بدأت بتأجيل انطلاق المباريات لساعة كاملة، ومنع الفرق في البداية من دخول الملاعب، قبل أن يتبين غياب تقنية الـ VAR وعربات النقل عن مباراة الأهلي طرابلس والهلال، في حين توفرت هذه التجهيزات في المباراتين الأخريين من الجولة نفسها، الأمر الذي أثار تساؤلات حادة حول تنظيم ختام البطولة.

وبعد أن تقدم الأهلي بمبادرته لتحمل كامل النفقات، جاء رد الهلال مرحبًا ومؤكدًا مشاركته في التكلفة، ما يمهد الطريق لإقامة اللقاء في أجواء تنافسية عادلة، وبحضور كافة العناصر التي تليق بمباراة تحدد بطل الموسم.

وفي انتظار ردة فعل اتحاد الكرة، نحو هذه المبادرات التي قد تساهم في لعب المباراة في موعدها وبدون تأجيلات محتملة.

الجماهير الليبية، التي عاشت ساعات من القلق والترقب، تأمل الآن أن ينعكس هذا التفاهم بين الناديين على أرضية الملعب، ليكون ختام الدوري الممتاز على قدر التطلعات.