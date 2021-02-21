الهند: أكثر من 11 مليون شخص تم تطعيمهم ضد كورونا

وزارة الصحة الهندية أعلنت أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم تجاوز 11 مليون شخص، وهذا أعلى معدل تطعيم على مستوى العالم ضد فيروس كورونا.

ووفق ما ذكرت الوزارة، يتم حاليا التطعيم بلقاحين: “كوفيشيلد/أسترازينيكا”،هو الاسم المحلي للدواء الذي تم تطويره من قبل الشركة البريطانية السويدية Astrazeneca وجامعة أكسفورد، ولقاح “كوفاكسين” الهندي، الذي تطوره شركة بَهارات بيوتك الهندية. “Bharat Biotech”.

كما يخضع حوالي 20 لقاحا لتجارب سريرية في البلاد، بما في ذلك لقاح Sputnik V الروسي.

وكان وزير الصحة الهندي قد صرح مؤخرا بأن عمليات التطعيم للفئة ذوي الأعمار من 50 سنة وما فوق ستبدأ اعتبار من مارس المقبل.

وبدأت عملية التطعيم في الهند منذ الـ 16 يناير.

ووفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم” عن السلطات الهندية في وقت سابق أنها تسعى لتطعيم حوالي 300 مليون شخص بحلول يوليو من هذا العام.