الهند.. أكثر من 20 مليون إصابة كورونا

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند، اليوم الثلاثاء، حاجز 20 مليونا، في ظل أزمة تفشي خطيرة تعاني منها البلاد لمتحور جديد من الفيروس؛ أدت إلى اكتظاظ المستشفيات بالمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية في بيان، تسجيل “357 ألف و229 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 20 مليونا و3 ألاف مصاب”، بحسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” المحلية.

كما أشارت الصحيفة إلى رصد السلطات وفاة 3 آلاف و449 شخصا بالفيروس خلال الساعات المذكورة؛ ليبلغ العدد الإجمالي لوفيات كورونا في الهند منذ بدء الجائحة إلى 222 ألف و408 وفيات.

في غضون ذلك، يرجح خبراء دوليين ومنظمات غير حكومية أن الأعداد الحقيقية لمصابي وقتلى كورونا في الهند “أكبر بكثير من تلك المعلنة”.

ودعا زعيم المعارضة الهندية، راهول غاندي، إلى فرض العزل العام والإغلاق، مع تخطي إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حاجز العشرين مليونا.

وسجلت الهند خلال هذه الموجة الثانية الفتاكة، التي تشهد أكبر زيادة في عدد حالات العدوى على مستوى العالم، عشرة ملايين حالة جديدة خلال ما يزيد قليلا عن أربعة الأشهر الأخيرة، في حين أنها سجلت العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر.

وتعزف حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن فرض العزل العام والإغلاق، خشية التداعيات الاقتصادية، لكن بعض الولايات الهندية فرضت قيودا اجتماعية خاصة بها.

وفي أبريل الماضي، تم رصد المتحور “بي.617.1” المعروف باسم “المتحور الهندي”، والذي أغرق الهند في أزمة تفشي واسعة للفيروس وأربك النظام الصحي، وخلال أبريل وحده، سجلت الهند أكثر من 6 ملايين إصابة بكورونا.

يشار أن المتحور الجديد تم رصده في 18 دولة على الأقل بما في ذلك فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا وإيطاليا، بحسب منظمة الصحة العالمية.