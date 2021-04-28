الهند.. أكثر من 3 آلاف وفاة بكورونا في يوم واحد

سجلت الهند أكثر من 3 آلاف وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد، لأول مرة منذ تفشي الوباء.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية عن السلطات الصحية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 3286 وفاة و362 ألفا و770 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 201 ألف و106 وفيات، لتأتي بذلك في الترتيب الرابع على مستوى العالم من حيث أكثر الدول تضررا من تفشي كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.

وتواجه الدولة، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 1.4 مليار نسمة، نقصا مزمنا في أجنحة العناية الفائقة إذ تعاني المستشفيات من نقص الأكسجين، ويضطر كثيرون إلى اللجوء لمرافق مؤقتة لدفن الجثث ذويهم وحرقها.

ولفت الجنرال بيبين راوات رئيس أركان الجيش الهندي، في وقت سابق، إلى أنه سيوفر إمدادات أكسجين من احتياطيات القوات المسلحة، مضيفا أن عاملين طبيين متقاعدين سينضمون إلى المرافق الصحية لتخفيف الضغط على الأطباء.