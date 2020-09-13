الهند.. أكثر من 94 ألف إصابة جديدة بكورونا وما يفوق 1000 وفاة

يذكر أن الهند أصبحت تحتل المرتبة الثانية عالميا في عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة، كما تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الوفيات بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

وأعلنت الهند اليوم الأحد، تسجيل 94372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد لما يفوق 4 ملايين و700 ألف إذ تشهد عدة ولايات زيادة في الأعداد بالتزامن مع عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا للعمل.

كما أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 1114 وفاة جديدة بالمرض ليرتفع إجمالي من أودى كورونا المستجد بحياتهم إلى 78586.

وشهدت عدة ولايات ارتفاعا في حالات الإصابة بما شمل العاصمة نيودلهي وولاية تشاتيسجار وسط البلاد لكن أكبر عدد جاء من أغنى وأكبر ولاية في البلاد وهي ماهاراشترا التي سجلت 8204 حالات جديدة.

وحث رئيس وزراء الولاية في إفادة صحفية يوم الأحد السكان على استخدام الكمامات واحترام قواعد التباعد الاجتماعي وسط تنامي الأثر الاقتصادي لإجراءات عزل طال أمدها تسببت في تراخ في الالتزام بتدابير السلامة.

وكسرت الولاية الواقعة في غرب البلاد حاجز مليون حالة يوم الجمعة بما يضعها على قدم المساواة مع روسيا بأكملها.

ورفع تفشي المرض في الولاية، التي يقطنها 130 مليون نسمة والتي تضم العاصمة المالية مومباي، عدد الحالات في البلاد بأكملها مقتربا من حاجز الخمسة ملايين الذي يتوقع تجاوزه خلال أيام. ولا يفوق الهند من حيث عدد الإصابات في العالم سوى الولايات المتحدة بحسب مانقلت إذاعة “مونت كارلو”.