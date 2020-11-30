الهند.. إصابات فيروس كورونا تتخطى الـ 9.4 مليون

وزارة الصحة في الهند، أفادت اليوم الاثنين، أنها سجلت اليوم 38772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو اليوم 23 على التوالي، الذي تقل فيه الإصابات عن 50 ألفا.

ووصل إجمالي عدد الحالات في البلاد حاليا نحو 9.43 مليون إصابة بالمرض، وهي 2 أعلى حصيلة في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لكن عدد حالات الإصابة الجديدة التي يتم الكشف عنها يوميا أخذ يقل منذ أن وصل للذروة في سبتمبر، وفقا ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وفي الساعات 24 الماضية، زادت الوفيات في الهند بسبب العدوى بفيروس كورونا، بعد أن تم تسجيل 443 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 137139.