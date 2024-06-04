الهند.. ائتلاف «مودي» يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان

فاز حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بأكثر من نصف المقاعد في مجلس النواب بعد صدور نتائج الانتخابات.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن “التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، وهو حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، “فاز بأكثر من 85% من الأصوات، وبـ 276 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 543 مقعدا.

ووفق قناة “NTD” الهندية، “حل التحالف الوطني الهندي للتنمية الشاملة ثانيا، ويضم 28 حزبا، حيث أنه فاز بـ 205 مقاعد”.

هذا وبدأت الهند قبل أيام عملية فرز أكثر من 640 مليون صوت في أكبر عملية انتخابية في العالم، وأعادت رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى فترة ولاية ثالثة على التوالي، وهذه هي المرة الثانية فقط التي يحتفظ فيها زعيم هندي بالسلطة لفترة ولاية ثالثة بعد جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للبلاد.

وبحسب البيانات الرسمية، “كان ما يقرب من 970 مليون شخص، أي أكثر من 10% من سكان العالم، مؤهلين للتصويت في الانتخابات البرمانية الهندية، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 66% في المتوسط”.