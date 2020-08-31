الهند.. ارتفاع مُخيف بإصابات «كورونا» تصل إلى 3.6 مليون حالة

مازال فيروس كورونا المستجد ينتشر في مختلف دول العالم متجاوزا 25 مليون إصابة، في وقت تغيرت فيه بؤرة الوباء من جديد، حيث أخذت الهند الصدارة من الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية.

أعلنت الهند، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 78 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، المسبب لوباء كورونا المستجد، لليوم الثاني على التوالي، ولكن العدد أقل بقليل مما تم تسجيله أمس الأحد.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية، فقد تم تسجيل 78,512 إصابة جديدة، خلال 24 الساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3,621,246 إصابة.

كما تم تسجيل 971 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بوباء كورونا المستجد، إلى 64,469 حالة وفاة، وفقا لما نقلت شبكة “سكاي نيوز”.

وكانت وزارة الصحة الهندية أعلنت، أمس الأحد، أنها سجلت أعلى معدل يومي للإصابات بواقع 78,761 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن الهند، وهي ثاني أكثر دول العالم سكانا بعد الصين، تحتل المركز الثالث عالميا من حيث الإصابات والوفيات بعد كل من الولايات المتحدة، حوالي 6 ملايين إصابة والبرازيل 3.8 مليون إصابة.

وتفوقت الهند على المكسيك من حيث عدد الوفيات بوباء كورونا المستجد، أمس الأحد، حيث بلغ عدد الوفيات في المكسيك 64,158 حالة وفاة.