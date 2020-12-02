الهند.. البحرية تختبر بنجاح صاروخ «براموس»

البحرية الهندية أطلقت بنجاح صاروخ “براموس” المضاد للسفن من المدمرة “INS Ranvijay” أمس الثلاثاء، خلال مناورة في خليج البنغال، حسبما قال متحدث باسم البحرية.

وكتب المتحدث على تويتر: “البحرية الهندية تشحذ جهوزيتها القتالية. “براموس” (BrahMos AShM) الذي أطلقته المدمرة INSRanvijay يصيب السفينة المستهدفة في أقصى مدى بدقة بالغة في خليج البنغال”.

يذكر أن شركة “براموس”الهندية-الروسية المتخصصة في تصنيع وإنتاج الصواريخ تم تأسيسها بموجب اتفاقية وقعتها الحكومتان الروسية والهندية في فبراير عام 1998. وتحمل الشركة اسم “براموس” نسبة إلى نهري براهمابوترا الهندي وموسكو الروسي وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.