الهند.. الفيضانات تتسبب بمقتل 51 شخصاً وتخلّف عشرات المفقودين وسط دمار واسع

موجة كارثية جديدة تجتاح شمال الهند، حيث أسفرت الفيضانات والانهيارات الأرضية المتواصلة منذ 20 يونيو وحتى مطلع يوليو عن مقتل 51 شخصًا، وإصابة أكثر من 100، وسط عمليات إنقاذ مستمرة بحثًا عن 22 مفقودًا بينهم.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها قناة NDTV قوة السيول الجارفة التي اجتاحت عدة مناطق، مسببة دمارًا واسعًا للممتلكات والبنية التحتية، وسط تحذيرات من استمرار الأمطار الغزيرة حتى 7 يوليو.

وكشف تقرير مركز عمليات الطوارئ في ولاية هيماشال براديش، عن خسائر فادحة: 204 منازل متضررة منها 22 دمرت بالكامل، 84 متجرًا وحظائر أبقار مدمرة، وخسائر بالممتلكات الخاصة تقدر بنحو 8.8 مليون روبية، أما الأضرار في البنية التحتية العامة فتبلغ 2.83 مليار روبية (حوالي 33 مليون دولار)، مع تضرر قطاعات المياه والكهرباء والأشغال العامة بشكل كبير.

ووفق وسائل إعلام محلية، مقاطعة ماندي هي الأشد تضررًا، حيث سجلت 10 وفيات وجميع حالات الاختفاء الـ34، نتيجة الفيضانات المفاجئة والسيول.

وتواصل فرق الإنقاذ عملها في ظروف صعبة، وسط إنذار برتقالي يشير إلى مزيد من الأمطار والانهيارات الأرضية المحتملة، ما يزيد من حجم المأساة ويضع السكان في حالة تأهب قصوى.