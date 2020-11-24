الهند تتهم باكستان بالتورط بهجوم مُسلح بـ«كشمير»

صرحت الحكومة الهندية إن 4 مسلحين ينتمون إلى جماعة جيش محمد المتمركزة في باكستان، تسللوا إلى الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير عبر نفق في منطقة سامبا.

أفاد مسؤولون حكوميون، إن الهند أبلغت الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بهجوم حاول شنه مسلحون من باكستان على الشطر الهندي من إقليم كشمير الأسبوع الماضي.

وذكر الجانب الباكستاني، أن الرجال المُدججين بالسلاح كانوا يحملون أجهزة اتصال لاسلكي وهواتف محمولة وأدوية ومؤن صنعت جميعها في باكستان.

وأضافت الحكومة أنهم كانوا يتحركون في شاحنة وعندما جرى إيقافها لعملية تفتيش روتينية عند إحدى النقاط، فتحوا النار وتمكنت قوات الأمن من قتلهم، وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

ورفضت باكستان الاتهامات بالضلوع في الهجوم، وقالت إن الهند تهدف إلى صرف الانتباه عن اضطهادها لشعب كشمير.