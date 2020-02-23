الهند.. تحطم طائرة «ميغ-29» للبحرية في غوا

اتهم مودى باكستان بأنها تواصل “الحرب بالوكالة” ضد الهند، من خلال تقديم الدعم سرا إلى جماعات متمردة فى كشمير [الوطن]

أعلنت وسائل الإعلام عن تحطم طائرة مقاتلة من طراز “ميغ-29كي” تابعة للبحرية الهندية في غوا، ولم تقع إصابات نتيجة الكارثة.

وبحسب India Today، وقع الحادث اليوم الأحد 23 فبراير/شباط. كانت المقاتلة بالبحرية الهندية تقوم برحلة تدريبية منتظمة. تحطمت الطائرة بالقرب من ساحل غوا.

ونقل الموقع عن بيان صادر عن البحرية الهندية، والتي بدأ التحقيق في هذا الحادث. نجح الطيار في الخروج في الوقت المناسب.

هذه الكارثة في هذه المنطقة ليست الأولى للبحرية الهندية هكذا، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، تحطمت طائرة هندية أخرى من طراز ميغ-29كي بالقرب من قرية في غوا. حينها تمكن كلا الطيارين الذين كانوا على متن الطائرة من الخروج.

وعبر رئيس الحكومة الهندية، عن أسفه لتقاعس أسلافه الذين كانوا يترددون فى استخدام القوة العسكرية ضد باكستان، مضيفا أنه يعتقد أن “باكستان لن تكون لديها أية فرصة إذا اندلعت مواجهة عسكرية مع الهند”.

واتهم مودى باكستان بأنها تواصل “الحرب بالوكالة” ضد الهند، من خلال تقديم الدعم سرا إلى جماعات متمردة فى كشمير، حيث تواجه نيودلهى تمردا عسكريا.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية، فى بيان لها، إنها “محاولات يائسة”، يقوم بها المسئولون الهنود، بهدف صرف الانتباه عن “الانتقادات المتزايدة على المستوى المحلى والدولى حيال سياساتهم التمييزية”، وأوضح البيان أن “رد باكستان الفورى والفعال فى فبراير 2019، والذى نجم عنه إسقاط مقاتلة هندية واعتقال قائدها من شأنه أن يكون كافيا للتشديد على الإرادة والقدرة لدى قواتنا المسلحة واستعدادها”.

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