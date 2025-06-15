الهند.. تحطم مروحية تقل حجاجاً إلى معبد كيدارناث ومقتل جميع ركابها

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، بينهم طيار وطفل صغير، صباح الأحد، في حادث تحطم مروحية شمال الهند، خلال رحلة دينية إلى معبد كيدارناث الشهير الواقع في سلسلة جبال الهيمالايا.

وذكرت مصادر محلية أن المروحية، وهي من طراز BELL 407 وتابعة لشركة “أريان أفييشن”، فقدت الاتصال بأبراج المراقبة بعد إقلاعها من منطقة كيدارناث باتجاه جوبتكاشي، قبل أن يُعثر على حطامها في منطقة جبلية وعرة تبعد نحو 5 كيلومترات عن بلدة جوريكوند، في ولاية أوتاراخند.

الحادث الذي وقع قرب رودرابراياغ أعاد إلى الأذهان تحطم مروحية مماثل في مايو الماضي خلال رحلة إلى معبد جانجوتري، وأسفر حينها عن مقتل ستة أشخاص. وتثير هذه الحوادث المتكررة تساؤلات حول إجراءات السلامة الجوية في المناطق الجبلية التي تشهد سنويًا تدفقًا كبيرًا من الحجاج.

وأرسلت السلطات المحلية، بما في ذلك فرق الدفاع المدني والشرطة، إلى موقع التحطم فور تلقي بلاغ الفقدان. وبدأت السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، بينما تشير المعلومات الأولية إلى أن سوء الأحوال الجوية قد يكون العامل الأساسي في وقوع الكارثة.

وتُعد كيدارناث أحد أهم المزارات الدينية في الهند، وتجذب آلاف الحجاج سنويًا، ما يدفع العديد منهم إلى اللجوء إلى النقل الجوي لتجاوز وعورة الطرق الجبلية. إلا أن الظروف الجوية المتقلبة في المنطقة، خصوصًا خلال موسم الأمطار والضباب، تشكل تهديدًا مستمرًا لسلامة هذه الرحلات.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من موقع الحادث، مرفقين تساؤلات حادة حول تكرار هذه المآسي في نفس المسارات كل عام دون مراجعة جدية للبروتوكولات الأمنية ومعايير الطيران في المناطق الحساسة.

🚨 **Chopper Crash Near Kedarnath – 7 Onboard!**



A helicopter en route to Gaurikund from Kedarnath **crashed in Uttarakhand’s Rudraprayag** today. 7 lives were at stake.



**Who’s responsible for this repeated disaster in pilgrimage zones?**



Every year, same route. Same… pic.twitter.com/Y0DUVZJaXr — Kuldeep S Dhillon (@kdeep39) June 15, 2025