الهند تُخفف قيود السفر إلى ليبيا

خففت الهند قيود السفر إلى ليبيا، بعدما ظل إجراء منع السفر مفروضا على رعاياها طوال 8 سنوات، مفسرة قرارها الجديد بـ”تحسن الوضع الأمني في البلاد”.

وأصدرت الخارجية الهندية هذا الإعلان، بعد تقييم شامل للمشهد الأمني الحالي في ليبيا؛ ما يشير إلى انخفاض المستوى العام للمخاطر.

وقالت الوزارة في بيانها: “تم تعديل البيان الصادر في 23 مايو 2016، الذي كان يفرض حظرا على سفر الرعايا الهنود إلى ليبيا، بناء على تقييم الوضع الأمني، جرى تعديل الحظر إلى نصيحة بتجنب السفر إلى ليبيا إلا في الحالات الضرورية”.

ونصحت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، رعاياها بالتواصل مع السفارة الهندية في طرابلس في حالات الطوارئ.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، قد أعلنت في يوليو الماضي، إعادة افتتاح سفارة دولة الهند في العاصمة طرابلس.