الهند تدرس عودة سفارتها للعمل من طرابلس

استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة الوطنية عمر كتي، اليوم الأربعاء بمكتبه في طرابلس، سفير دولة الهند لدى ليبيا نجولكهام جاتهوم جانجتي.

ويأتي اللقاء لمناقشة نقل السفارة الهندية من دولة تونس إلى ليبيا وعودة الشركات الهندية للعمل في البلاد.

كما بحث الوكيل مع السفير الدعم المتبادل في مجال المنظمات الدولية والترشيحات لشغل المناصب في المنظمات الدولية، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أكد السفير الهندي دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية؛ لإجراء الانتخابات في أٌقرب وقت ممكن، وتعزيز الاستقرار في ليبيا.