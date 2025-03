الهند تدعم أسطولها بـ«سفن عسكرية» جديدة.. ما مواصفاتها؟

تعمل الهند “على تصنيع سفن عسكرية جديدة من نوع NGOPV لصالح سلاح البحرية في جيشها”، حيث تحمل مواصفات نوعية.

وقال موقعNavy Recognition : “بدأت في حوض верфи Yeoman Marine Services Private Ltd في الهند عملية تصنيع السفينتين الثانية والثالثة من نوع NGOPV لصالح الجيش الهندي، وأقيمت في الحوض احتفالية خاصة لهذا الحدث، حضرها ممثلون عن الهيئات الهندية المختصة بصناعة السفن والأدميرال المسؤول عن تصنيع وتسليم السفن لسلاح البحرية الهندي”.

وأشار الموقع إلى “أن وزارة الدفاع الهنية كانت قد وقعت عام 2023 عقودا بقيمة 1.18 مليار دولار مع شركتي Goa Shipyard Ltd و Garden Reach Shipbuilders and Engineers للحصول على سفن حربية جديدة لصالح الجيش، وبموجب هذه العقود سيتم تطوير 11 سفينة عسكرية، إذ تتولى Goa Shipyard Ltd تطوير7 سفن، والسفن الباقية ستصنعها شركة (GRSE)”.

وبحسب الموقع، “تطور الهند سفن NGOPV العسكرية متنوعة الاستخدامات، مثل، مهام الدروريات والمراقبة البحرية، عمليات وحماية البنية التحتية الساحلية، وعمليات مكافحة القرصنة ومكافحة التهريب، ويبلغ طول كل سفينة من السفن الجديدة 110 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه 2900 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 8500 ميل بحري في كل مهمة، أما طاقم السفينة فيتكون من 150 شخصا، من ضمنهم 20 ضابطا”.

ووفق الموقع، “تتسلح هذه السفن بمدافع Oto Melara من عيار 76 ملم، ورشاشات АК-630 من عيار 30 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، كما جهّزت كل سفينة بمنصة لحمل مروحية يصل وزنها إلى 15 طنا”.