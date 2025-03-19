الهند تردّ على أمريكا بـ«المثل».. افرض رسوم على «واردات الصلب»

بعد أسبوع واحد من دخول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، تتجه الهند نحو الانضمام إلى موجة الإجراءات الحمائية في قطاع الصلب، حيث تجهز خططاً لفرض رسوم على الواردات.

وبحسب بيان نشرته وزارة التجارة الهندية، فإنها “اقترحت فرض رسم بنسبة 12 بالمئة على مجموعة واسعة من منتجات الصلب المستوردة”.

وقالت وزارة التجارة الهندية، “إن الإجراءات الوقائية تستخدم في “أوقات زيادة الواردات غير المواتية وغير المتوقعة التي تسبب أو تهدد بالتسبب في ضرر دائم للصناعة المحلية”.

ووفقا للقرار الأولي الصادر بعد تحقيق أجرته هيئة التجارة الهندية، “سيتم سيتم تطبيق الرسوم الجمركية المقترحة على الواردات الهندية من الصلب لمدة 200 يوم، في حين سيصدر القرار النهائي في هذا الشأن بعد 30 يومًا من التشاور وجلسة استماع عامة”.

هذا “وتعتبر الهند ثاني أكبر منتج للصلب في العالم، وانضمت إلى دول عديدة من آسيا إلى أوروبا وأميركا اللاتينية، تحاول التكيف مع قرار الرئيس ترامب فرض رسوم على الواردات الأمريكية، وعلى خلفية هذه الأنباء ارتفعت أسعار أسهم شركات الصلب الهندية في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفع سهم ستيل أوثوريتي أوف إنديا المملوكة للدولة بنسبة 5 بالمئة وسهم تاتا ستيل بنسبة 2.9 بالمئة وجيندال ستيل أند باور بأكثر من 2 بالمئة”.