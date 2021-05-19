الهند.. تسجيل مستوى قياسي جديد لوفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل أكثر من 267 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفز عدد الوفيات اليومية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4529 حالة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بيان وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه “تم تسجيل 267334 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفز عدد الوفيات اليومية بسبب كوفيد-19 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4529 حالة”.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.5 مليون حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 283248.

وبدأت الموجة الثانية الضخمة من الإصابات في الهند في فبراير الماضي، مما زاد من الضغوط على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي.

وفي وقت سابق، حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المسؤولين على تعزيز موارد الرعاية الصحية بالريف وتعزيز المتابعة مع انتشار الفيروس بسرعة في تلك المناطق بعد اجتياحه المدن.