الهند تعلن عن تنظيم أضخم انتخابات في العالم

أعلنت هيئة الاقتراع الهندية أمس السبت، أن الهند، التي يبلغ عدد ناخبيها ما يقرب من مليار ناخب، من المقرر أن تبدأ أكبر عملية تصويت في العالم بانتخاباتها العامة متعددة المراحل في 19 أبريل.

ونقلت وكالة الانباء الإسبانية عن لجنة الانتخابات الهندية (ECI) قولها ، إن التصويت سيستغرق ستة أسابيع، ويتم تنظيمه على سبع مراحل، لانتخاب 543 عضوًا لمجلس النواب بالبرلمان لمدة خمس سنوات.

وفقًا للجنة الانتخابات الهندية، ستبدأ عملية التصويت الضخمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة في 19 أبريل، ومن المقرر إجراء المراحل اللاحقة في 26 أبريل، و7 مايو، و13 مايو، و20 مايو، و25 مايو، و1 يونيو.

وقال راجيف كومار، رئيس هيئة الاقتراع، للصحفيين إن فرز الأصوات سيبدأ في الرابع من يونيو.

وأضاف كومار إن جدول التصويت المتدرج تم تصميمه مع مراعاة الظروف الجغرافية والمهرجانات وامتحانات المدارس والكليات.

ويحق لنحو 970 مليون هندي الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 1.2 مليون مركز اقتراع، يعمل بها 15 مليون عامل.

ويترشح رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا لولاية ثالثة على التوالي، في مواجهة تحالف معارضة بقيادة المؤتمر الوطني الهندي.

وتوقعت الاستطلاعات فوزًا مريحًا لمودي، الذي برز حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه كواحد من أغنى الأحزاب السياسية في العالم بثروة صافية تقدر بـ 65 مليار روبية هندية، أو 78.5 مليون دولار.