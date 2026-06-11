الهند تعلن مقتل 3 بحارة بغارة أمريكية

أكدت الهند، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة بحارة هنود إثر غارة جوية أمريكية استهدفت ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان، في تطور يأتي ضمن العمليات البحرية الأمريكية الرامية إلى منع عبور السفن المرتبطة بإيران، وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

ويُعد هذا الإعلان أول حصيلة بشرية مؤكدة منذ بدء ما وصفته تقارير بـ«الحصار البحري الأمريكي» للموانئ الإيرانية في 13 أبريل الماضي، وهي عمليات أسفرت عن تعطيل ثماني سفن وإجبار أكثر من 100 سفينة أخرى على العودة، بحسب معطيات صادرة عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

وأفادت سفارة الهند في مسقط برصد حادثة استهدفت ناقلة أخرى في المنطقة ذاتها قبالة السواحل العُمانية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات حول ملابسات الهجمات البحرية.

وقال وزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الهند سارباناندا سونوال إن البحارة الثلاثة تم تأكيد وفاتهم بعد أن كانوا في عداد المفقودين منذ يوم الأربعاء، موضحًا أنه جرى التعرف على جثثهم رسميًا، مضيفًا: «للأسف تأكدت وفاة البحارة الهنود الثلاثة بعد تحديد مكان الجثث والتعرف عليها».

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن طائرة أمريكية نفذت غارة دقيقة استهدفت ناقلة النفط «سيتيبيللو» التي ترفع علم بالاو في خليج عمان، مشيرة إلى أن الضربة جاءت بعد رفض طاقم السفينة الامتثال لأوامر القوات الأمريكية.

وأضافت «سنتكوم» أن الاستهداف طال غرفة محركات السفينة عبر ذخائر دقيقة، في إطار عمليات تهدف إلى تنفيذ ما وصفته بإنفاذ القيود على نقل النفط الإيراني.

في المقابل، نددت وزارة الخارجية الهندية بالهجوم، مؤكدة إنقاذ 21 بحارًا كانوا على متن الناقلة، فيما استدعت نيودلهي نائب رئيس البعثة الأمريكية احتجاجًا على الحادثة، بحسب مصادر دبلوماسية.

كما أفادت تقارير عائلية بأن أحد البحارة القتلى كان قد أبحر منذ نحو تسعة أشهر، وكان قد أبلغ أسرته مؤخرًا أن الأوضاع «طبيعية» قبل وقوع الحادث.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد التوتر في الخليج، ومع اقتراب انعقاد قمة مجموعة السبع، حيث من المتوقع أن يبحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ملفات ثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تداعيات متزايدة على أمن الملاحة الدولية.