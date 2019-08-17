الهند تُلوح بإمكانية استخدامها للسلاح النووي في كشمير!

أكد وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، أن بلاده لا تزال تلتزم بشدة، حتى الآن، بسياستها عدم البدء باستخدام السلاح النووي.

حيث قال الوزير:

“ولكن فقط الظروف اللاحقة ستحدد ما إذا كان موقف الهند من هذه القضية سيتغير في المستقبل”.

ووضعت القوات المسلحة الهندية المتواجدة في ولاية جامو وكشمير السابقة في حالة تأهب قصوى، وذلك لوجود معلومات لدى السلطات الهندية تشير إلى أن الجماعات المدعومة من باكستان، قد تحاول زعزعة استقرار الوضع في المنطقة في المستقبل القريب.

وألغت الهند في الخامس من أغسطس الجاري الوضع الخاص للشطر الهندي من كشمير، وهو ما تسبب بأزمة حادة بين الهند وباكستان.

ولقضية كشمير جذور عميقة، عجز البلدان فيما يبدو عن احتواء تبعاتها الخطيرة، والبحث عن حل وسط دائم لهذا الوضع المتفجر المتواصل منذ عام 1947، تاريخ استقلالهما عن بريطانيا.