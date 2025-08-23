الهند رداً على الانتقادات الموجهة لشرائها النفط الروسي: إذا لم يعجبك فلا تشتره!

قدّم وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، السبت، دفاعًا قويًا عن استمرار بلاده في استيراد النفط الروسي، مؤكّدًا أن هذه الخطوة تخدم المصالح الوطنية كما تسهم في استقرار الأسواق الدولية.

وقال جايشانكار خلال مشاركته في منتدى “القيادة العالمية”، إن الهند تحافظ على استقلالية قراراتها، موضحًا: “في نهاية المطاف، نتخذ قرارات تخدم المصلحة الوطنية”.

وردًا على الانتقادات الغربية، شدّد الوزير الهندي على أن بلاده ليست وحدها التي تشتري النفط الروسي، مضيفًا: “إذا لم يعجبك، فلا تشترِه، لكن أوروبا تشتري، وأمريكا تشتري، وإذا لم يعجبك، فلا تشترِ منا”.

وأشار إلى أن مشتريات الهند عام 2022 لعبت دورًا في تهدئة الأسواق الدولية التي كانت تواجه اضطرابات حادة حينها.

وأكد جايشانكار أن واردات النفط الروسي تدعم استقرار الأسعار محليًا وعالميًا، قائلاً: “نشتري النفط لتحقيق استقرار الأسعار، نعم، هو يخدم مصالحنا الوطنية، لكنه يخدم أيضًا مصلحة العالم”.

وأوضح أن زيارته الأخيرة إلى موسكو ركّزت على الاجتماعات الثنائية وتعزيز التبادل التجاري، مع تجديد موقف الهند الداعي إلى تسوية سريعة للأزمة الأوكرانية.

وفي ما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة، أشار جايشانكار إلى أن التعاون بين البلدين شهد فترات من التباين والتقارب، لكنه لا يزال يسير في اتجاه إيجابي مع بقاء قنوات الحوار مفتوحة، مؤكّدًا تمسك نيودلهي بخطوطها الحمراء في المفاوضات التجارية، خصوصًا في ما يتعلق بحماية المزارعين والشركات الصغيرة.

كما لفت إلى اختلاف نهج الإدارات الأمريكية، من سياسة باراك أوباما تجاه الصين، إلى الأسلوب “غير التقليدي” للرئيس الحالي دونالد ترامب، مشددًا على أن الهند تتعامل مع هذه المتغيرات بمرونة، مع الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية.

الهند تستعد لغزو الفضاء بمهمة مأهولة ومحطة خاصة وخمس شركات عملاقة

كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن خطط بلاده الطموحة لتعزيز مكانتها في قطاع الفضاء، عبر إطلاق مهمة غاغانيان المأهولة قريباً وبناء محطة فضاء خاصة خلال السنوات المقبلة.

وأعلن مودي، في كلمة عبر الفيديو بمناسبة اليوم الوطني للفضاء 2025، عن إنشاء “تجمع رواد فضاء” داعياً الشباب للانضمام إليه، معتبراً هذا اليوم مصدر حماس وإلهام للشباب، وموضحاً أن موضوع هذا العام “من أريابهاتا إلى غاغانيان” يعكس ثقة الهند في تراثها والتزامها بمستقبلها الفضائي.

وأشاد مودي بالإنجازات الهندية، من الوصول إلى القطب الجنوبي للقمر قبل عامين إلى التقدم في تقنيات المحركات شبه المبردة والدفع الكهربائي.

كما شدد على تحرير قطاع الفضاء من القيود الحكومية، مما أدى إلى ظهور أكثر من 350 شركة ناشئة، وتوقع إطلاق أول صاروخ PSLV من القطاع الخاص قريباً، بالإضافة إلى تطوير أول قمر اتصالات خاص بالهند.

وأشار إلى هدف إنشاء خمس شركات بقيمة مليار دولار خلال خمس سنوات وزيادة عدد عمليات الإطلاق السنوية إلى 50 عملية، مع التركيز على تطبيقات تكنولوجيا الفضاء لتحسين حياة المواطنين في مجالات الزراعة والصيد وإدارة الكوارث وخطة جاتي شاكتي الوطنية.