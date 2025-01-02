الهند.. عام 2024 الأعلى حرارة منذ 1901

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، “أن العام 2024 كان الأكثر حرا منذ سنة 1901، في ظل ظروف الطقس الحادة التي يشهدها العالم ويغذيها التغير المناخي”.

وقال المدير العام لإدارة الأرصاد الجوية الهندية مروتيونغاي موهاباترا، إن “2024 كان العام الأكثر حرا الذي يتم تسجيله منذ سنة 1901″، مضيفا أن “المعدل السنوي لحرارة الجو فوق اليابسة في أنحاء الهند عام 2024 كان أعلى بـ0,65 درجة مئوية عن المعدل على الأمد الطويل، الفترة بين 1991 و2020”.

وكانت “شهدت الهند أطول موجة حر في تاريخها العام الماضي، إذ تجاوزت درجات الحرارة 45 درجة مئوية، وخلال موجة حر ضربت نيودلهي في مايو، بلغت الحرارة 49,2 درجة مئوية، وهو رقم قياسي سبق أن سجلته العاصمة العام 2022، وتعد الهند ثالث أكبر متسبب بانبعاثات غازات الدفيئة في العالم”.

هذا “وأدى تغير المناخ إلى ظروف طقس حادة وارتفاع درجات الحرارة العالمية في 2024 وهو ما غذى بدوره الكوارث الطبيعية التي خلّفت أضرارا تقدّر كلفتها بمليارات الدولارات”.

وكانت “أفادت الأمم المتحدة الشهر الماضي بأن العام 2024 سيكون الأكثر حرا الذي تم تسجيله على الإطلاق، بعد عقد من ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق”.