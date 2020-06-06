الهند.. فيروس كورونا يلامس 10 آلاف إصابة يومية

أعلنت السلطات الهندية، السبت، رقما قياسيا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغ 9887 حالة، وتعد أعلي زيادة في عدد الإصابة اليومية في البلاد.

جاء ذلك قبل يومين من تخفيف إجراءات العزل العام بعودة مراكز التسوق والمطاعم ودور العبادة لفتح أبوبها.

وحسب بيانات وزارة الصحة ورعاية الأسرة، فقد غادر 114073 شخصا المستشفيات بعد تحسن حالاتهم، وبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 115942.

وقالت الحكومة إن الإجراءات ساعدت على تجنب تزايد مطرد في عدد الحالات، موضحة أنه سيتم تخفيف الإجراءات اعتبارا من الاثنين، لكن بعض الخبراء عبروا عن قلقهم من أن القرار “سابق لأوانه”.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أعلن في 25 مارس فرض إغلاق بمجمل أنحاء البلاد لاحتواء انتشار كوفيد-19، وتم تمديده أكثر من مرة، آخرها في 30 مايو.

من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية في وقت متأخر من مساء الجمعة، من أن إجراءات العزل العام في الهند ساهمت في الحد من انتشار المرض، لكن خطر عودة الحالات للزيادة بشدة لا يزال قائما.