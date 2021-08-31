الهند.. مرض فيروسي مجهول ينتشر ويقتل العشرات

أعلنت سلطات ولاية أوتار براديش الهندية، اليوم الثلاثاء، عن انتشار مرض فيروسي غير معروف قتل العشرات في البلاد الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه قد يكون سببه “حمى الضنك” التي ينقلها البعوض.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن أميت موهان براساد، نائب أمين عام الصحة في المنطقة قوله: “سبب ارتفاع حالات الوفاة لا يزال قيد التحقيق، لكن الأعراض تشبه أعراض حمى الضنك. لقد أبلغنا بالفعل السلطات في الولاية”.

وبحسب وزارة الصحة المحلية، فإن معظم المرضى يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة وجفاف الحلق، وسُجل انخفاض في مستوى الصفائح الدموية لديهم. وعانى مرضى آخرون صداعًا نصفيًا شديدًا وآلامًا في العضلات وغثيانًا وتضخمًا في الغدد الليمفاوية.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون محليون إن 70 شخصا، بينهم 12 طفلا، لقوا حتفهم بسبب حمى مجهولة في ولاية أوتار براديش.

يُشار إلى أن حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق لدغات البعوض، وهي منتشرة في جنوب شرق آسيا.

وتشهد الهند حاليا موسم الأمطار، حيث يتزايد البعوض والبرغش بشكل كبير جدا.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد علاج خاص لحمى الضنك، ولا يمكن التطعيم باللقاحات ضدها إلا للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالحمى مرة واحدة على الأقل.

هذا وقالت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، إن سلطات ولاية أوتار براديش بشمال الهند، أوعزت بمنع التلاميذ من الصف الأول إلى الثامن، من الذهاب إلى المدارس، وذلك حتى 6 سبتمبر.

وذكرت الصحيفة، إن سبب هذه الإجراء، هو انتشار حمى فيروسية مجهولة في المنطقة، تشبه في أعراضها، حمى الضنك ولكنها تترافق مع معدل وفيات أعلى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بؤرة تفشي المرض، تتمركز في منطقة فيروز آباد، حيث توفي وفقا لمصادر مختلفة، من 40 إلى 50 شخصا، من ضمنهم 32 طفلا على الأقل.

وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للصحيفة، توفي 12 شخصا في ماثورا وثمانية في ماينبوري. يتميز المرض بارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض مفاجئ في عدد الصفائح الدموية، والجفاف الشديد في الجسم.

من جانبه، قال رئيس وزراء الولاية يوغي أديتياناث، إنه يتم إرسال فرق طبية خاصة إلى المناطق التي تم الإبلاغ عن تفشي المرض فيها، ويجري فحص عينات من دماء المرضى. وأضاف: “سندرس هذا المرض، وسنتخذ إجراءات عاجلة للتصدي له”.