الهند.. مرض «مجهول» يتسبب بوفاة شخص ونقل مئات إلى المستشفى

ذكرت صحيفة The Hindu، اليوم، إن أحد سكان مدينة إلورو بولاية أندرا براديش في جنوب الهند، توفي بمرض غير معروف، وتم نقل 315 آخرين إلى المستشفى بأعراض نفس المرض.

وأضافت الصحيفة، أن أعراض مرض غير معروف، بدأت بالظهور بين مجموعة من المواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفيات يوم السبت، وبحلول مساء أمس الأحد وصل عددهم إلى 315 شخصا، بما في ذلك 46 طفلا و 70 امرأة.

ووفقا للأطباء، يعاني المرضى من الإغماء والدوخة والصداع وأعراض مرض الصرع. وكانت اختبارات فيروس كورونا المستجد لديهم، سلبية النتيجة وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وقال ممثلو السلطات الصحية المحلية: “لم يتم تحديد العامل المسبب للمرض. تم إرسال عينات من الماء والغذاء والدم من المرضى لتحليلها إلى مختبر الفحص الطبي الشرعي”.

ويرى بعض الأطباء، احتمال حدوث هذه العدوى الجماعية، نتيجة تلوث الهواء أو بسبب استخدام منتجات غذائية رديئة الجودة.

One person died and more than 315, including several women and children, have been admitted to the Government General Hospital in #Eluru following an undiagnosed illness in the last couple of days. https://t.co/43itL8a3Pd — The Hindu (@the_hindu) December 7, 2020