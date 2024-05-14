الهند.. مقتل وإصابة العشرات جرّاء عاصفة في بومباي (شاهد بالفيديو)

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح، جرّاء سقوط لوحة إعلانية ضخمة بسبب عاصفة في بومباي غربي الهند.

وقال غوراف تشوهان، المفتش في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إن “اللوحة الإعلانية سقطت جرّاء الرياح قرب محطة للوقود شرقي المدينة، وقد أدى سقوطها لاحتجاز عشرات الأشخاص تحتها بين قتيل وجريح”.

وأضاف أن “فرق الإسعاف انتشلت ثماني جثث من تحت الأنقاض، بينما لا تزال هناك أربع جثث أخرى بحاجة لانتشالها”.

وذكرت شرطة مومباي، أن “اللوحة الإعلانية ضخمة إذ يبلغ طولها 70 متراً وعرضها 50 متراً”.

هذا وتسبّبت العاصفة الرعدية في توقّف حركة المرور في أجزاء من المدينة، وتعطيل العمليات في مطارها.