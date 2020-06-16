الهند.. مقتل 3 جنود خلال مواجهات على الحدود مع الصين

أعلن مسؤول بالشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة من جنوده، في اشتباك على الحدود الصينية، إثر نشر تعزيزات عسكرية على الحدود بين الجانبين بعد توتر العلاقات بين البلدين.



وأضاف المسؤول، في بيان، أن مواجهة عنيفة وقعت مساء أمس الإثنين، نجم عنها قتلى، موضحًا أن القتلى من الجانب الهندي هم ضابط وجنديان.

وقال رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز الصينية، إن الجيش الصيني تكبد خسائر في اشتباك حدودي مع جنود هنود في وادي غالوان”.

وتهمت الصين جارتها الهند باختراق الحدود بينهما، فيما لم تتحدث عن قتلى في صفوف جنودها خلال المواجهات.