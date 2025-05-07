الهند وباكستان.. من يمتلك الجيش الأقوى في ظل التوتر النووي؟

في ظل تصاعد التوترات بين الهند وباكستان عقب الهجوم الإرهابي الأخير في منطقة كشمير، والذي أسفر عن غارات متبادلة بين الجارتين النوويتين، باتت الأنظار تتجه إلى المقارنة بين قدرات جيوش البلدين، إذ يثير هذا التوتر الدائم تساؤلات عن أيهما يمتلك جيشًا أقوى من حيث العدد، المعدات، والقدرات العسكرية.

وفقًا لموقع “غلوبال فاير بور” المتخصص في الشؤون العسكرية، احتل الجيش الهندي المرتبة الرابعة عالميًا بينما جاء الجيش الباكستاني في المرتبة الـ12.

ومع تطور التوترات بين البلدين، نشر موقع قناة “روسيا اليوم”، مقارنة تفصيلية بين القوات المسلحة الهندية والباكستانية، التي تشمل القوى البشرية، الأسلحة البرية والجوية والبحرية، فضلاً عن القوة النووية للبلدين.

الجيش الهندي.. القوة العظمى في آسيا

يعد الجيش الهندي أحد أقوى الجيوش في العالم بفضل تعداد سكان الهند الذي يتجاوز 1.4 مليار نسمة، حيث تمتلك الهند 1.4 مليون جندي فعّال، إضافة إلى 1.1 مليون جندي في قوات الاحتياط.

أما من حيث القوة الجوية، فالهند تمتلك 2229 طائرة حربية، تشمل 513 مقاتلة و130 طائرة هجومية، ما يعزز مكانتها في المنطقة. في المجال البحري، يضم الأسطول الهندي 293 قطعة بحرية تشمل حاملتي طائرات و14 فرقاطة.

وفيما يخص الترسانة النووية، تمتلك الهند 172 رأسًا نوويًا، مما يجعلها من القوى النووية البارزة على مستوى العالم، وميزانية الدفاع الهندية تبلغ 75 مليار دولار أمريكي سنويًا، ما يعكس التزامها الكبير بتطوير وتحديث قدراتها العسكرية.

الجيش الباكستاني.. قوة إقليمية مؤثرة

على الجانب الآخر، يبلغ تعداد سكان باكستان نحو 252 مليون نسمة، مع قوة بشرية متاحة تتجاوز 108 مليون نسمة، ويعد الجيش الباكستاني أقل حجمًا من نظيره الهندي، حيث يضم 654 ألف جندي في الخدمة، مع 550 ألف جندي في الاحتياط، ولكن باكستان تحتفظ بقوة جوية مكونة من 1399 طائرة حربية تشمل 328 مقاتلة و90 طائرة هجومية، إضافة إلى 373 مروحية عسكرية.

ومن الناحية البرية، يمتلك الجيش الباكستاني 2627 دبابة وقرابة 17500 مدرعة، أما القوة البحرية، فهي تتكون من 121 قطعة بحرية بينها 8 غواصات و9 فرقاطات، كما تمتلك باكستان 170 رأسًا نوويًا، ما يجعلها من القوى النووية الرئيسية في المنطقة، وميزانية الدفاع الباكستانية تبلغ 7.64 مليار دولار أمريكي.

الحرب النووية.. تهديد كارثي

تشير دراسات إلى أن اندلاع حرب نووية بين الهند وباكستان قد يؤدي إلى نتائج كارثية، وفي دراسة أجريت عام 2019 بالتعاون مع جامعة “Rutgers” أكدت أن أكثر من 100 مليون شخص قد يموتون فورًا في حال نشوب صراع نووي بين الدولتين.

وعلى الرغم من تفوق الجيش الهندي في العديد من المجالات، يبقى الجيش الباكستاني قوة هامة يمكن أن تشكل تهديدًا استراتيجيًا، إذ تظل الصواريخ النووية والقدرات العسكرية المتقدمة في كل من الهند وباكستان جزءًا أساسيًا من المعادلة العسكرية الإقليمية.