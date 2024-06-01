الهند.. وفاة نحو مئة شخص بسبب موجة الحر

لقي نحو مئة شخص حتفهم خلال الساعات الماضية بسبب موجة الحر التي تجتاح شمال وشرق الهند.

وأفادت صحيفة هندوستان تايمز، “بأنه تم تسجيل وقوع ضحايا ضربات الشمس، في ولايات أوديشا وبيهار وجهارخاند وراجستان وأوتار براديش”.

ووفقا للصحيفة، “تم تسجيل 46 ضحية لضربات الشمس في أوديشا الواقعة على الساحل الشرقي للهند، حيث تتفاقم درجات الحرارة المرتفعة بسبب الرطوبة العالية، بالإضافة إلى عشرات الأشخاص الآخرين الذين دخلوا المستشفى بسبب ذلك”.

وبحسب الصحيفة، “في ولاية بيهار، توفي ما لا يقل عن 16 شخصا وتم نقل العشرات إلى المستشفى بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو، وتوفي 15 شخصا في ولاية أوتار براديش، وتم تسجيل 4 وفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في كل من جهارخاند وراجستان”، مشيرة إلى أنه “من بين الضحايا العديد من موظفي مفوضية الانتخابات الذين قاموا بإعداد مراكز الاقتراع”.

هذا وتشهد الهند وبعض مناطق شرق البلاد، ارتفاع بدرجات الحرارة خلال النهار لأكثر من 45 درجة مئوية، وتجري اليوم السبت المرحلة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية العامة.