الهند.. 75 ألف إصابة كورونا والحصيلة ترتفع إلى 6.6 مليون

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 75 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 900 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يكون قد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 6.6 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

ووفق ما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن أرقام رسمية، فقد حصد الفيروس في الهند أرواح 102685 شخصا حتى الآن.

وتعتبر الهند من أكثر الدول تضررا جراء تفشي الوباء، حيث تحتل المرتبة 2، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات، والمرتبة 3 في العالم من حيث عدد الوفيات.